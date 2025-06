Parlamento britânico aprova descriminalização do aborto

A mudança é a maior liberalização das regras sobre aborto na Inglaterra e no País de Gales desde o Abortion Act de 1967, que permitiu a interrupção até as 28 semanas desde que autorizada por dois médicos como "necessária para a proteção da saúde física ou mental" da gestante. O limite estabelecido pela lei foi reduzido em 1990 para 24 semanas, prazo que permanece atualmente.

O Parlamento britânico aprovou nesta terça-feira (17) a descriminalização do aborto, retirando da lei penal a possibilidade de processar mulheres que interrompam a gestação. Os deputados da Casa dos Comuns, o equivalente à Câmara dos Deputados, aprovaram a mudança com 379 votos a favor e 137 contrários.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer (Trabalhista) não estava presente na sessão por estar na reunião do G7, no Canadá. O texto deve ser analisado pelos lordes, a segunda Casa de Westminster, mas que possui poderes limitados de alteração - já que seus membros não são eleitos.

Na prática, a lei de 1967 tornou o aborto possível na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales, já que abre para os médicos a possibilidade de interpretação sobre o que seria a proteção da saúde física ou mental da paciente.

No entanto, o aborto continuava sendo um crime previsto na lei penal de 1861, supostamente punível com prisão perpétua. Em anos recentes, ativistas que defendem o direito à interrupção gestacional e entidades médicas como a Royal College of Obstetricians and Gynaecologists vinham pressionando por uma mudança na legislação.