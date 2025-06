Homem sem roupa abusa de mulher que dormia ao lado do marido

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante no último sábado (14) após invadir casas completamente nu, abusar sexualmente de uma mulher que dormia ao lado do marido, agredir o companheiro dela e furtar roupas para tentar se cobrir. O caso aconteceu em Joanópolis, no interior de São Paulo, e mobilizou a Polícia Militar da região.

Segundo o boletim de ocorrência, ele invadiu o quarto de um casal durante a madrugada. A mulher, de 40 anos, relatou à polícia que estava dormindo quando sentiu uma mão tocando suas pernas e partes íntimas. A princípio, pensou que fosse o próprio marido, de 29 anos, mas ao abrir os olhos se deparou com um estranho e completamente nu.