Suspeito de matar jovem por obsessão amorosa morre espancado 

Um homem de 62 anos, acusado de matar a jovem Lorena Ferreira, de 18 anos, morreu no último domingo (15) espancado por moradores em Trairi (Ceará). O crime, registrado na simbólica data de sexta-feira 13, chocou a comunidade local pela violência e pelo possível motivo: amor não correspondido. A informação é da RICtv.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Lorena foi dada como desaparecida na noite da quinta-feira (12). No dia seguinte, seu corpo foi encontrado decapitado na zona rural de Padre Anchieta. O principal suspeito era o idoso conhecido da vítima, que frequentemente a visitava e, segundo apurações iniciais, teria desenvolvido uma paixão obsessiva pela jovem.