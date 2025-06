Bandido vai pagar pela investigação, propõe governo do Paraná

O governo do Paraná quer fazer os criminosos pagarem literalmente pelos seus crimes. Um projeto de lei apresentado à Assembleia Legislativa prevê a criação da taxa que obriga condenados a reembolsarem os custos das investigações realizadas pela Polícia Civil. A fatura pode chegar a R$ 8,6 mil.

A proposta, de autoria do governador Ratinho Junior (PSD), cria a "taxa de atos de inquérito" e atingirá pessoas com sentença penal definitiva e investigados que firmarem acordos de não persecução penal. Segundo o texto, a medida busca responsabilizar financeiramente o autor do crime pelos gastos públicos envolvidos na apuração.