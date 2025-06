Eduardo Bolsonaro critica apoio a candidatos da direita permitida

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pediu neste domingo (15) que a militância bolsonarista mantenha a defesa da elegibilidade de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), em vez de aceitar uma "direita permitida" pelo "establishment", em fala interpretada por aliados como crítica à movimentação para que Tarcísio de Freitas (Republicanos) seja candidato à Presidência em 2026.

"Eu não sei ainda se no Brasil as pessoas entenderam. Sem Bolsonaro, com Bolsonaro condenado, a gente não vai ter uma eleição normal no Brasil. A gente vai ter uma eleição onde, no máximo, poderá ser eleita uma 'direita permitida', o que fica longe de atender aos anseios populares, o que significa dizer que o establishment ainda seguirá dando as cartas no Brasil", disse Eduardo, em entrevista para o canal de direta do YouTube Estúdio 5° Elemento.

O deputado federal licenciado está em autoexílio nos Estados Unidos, onde busca persuadir o governo Donald Trump a impor sanções contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, relator da ação sobre a trama golpista da qual Bolsonaro é acusado de liderar.