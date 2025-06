Casos de coqueluche caem, mas há perigo para bebês

Gradualmente, a tosse se torna forte e incontrolável, com crises súbitas e rápidas. A pessoa tosse em guinchos e chega a perder o fôlego. Em alguns casos, ocorre vômito. Nessa etapa -que pode durar de duas a seis semanas--, é comum surgirem as maiores complicações da coqueluche, como lesões pulmonares mais severas, pneumotórax (colapso do pulmão devido à presença de ar na pleura), sangramento no sistema nervoso por causa da pressão da tosse, quadros neurológicos e comprometimento cardíaco.

"A azitromicina é a preferência para o tratamento, mas só funciona adequadamente na primeira fase. Na segunda, o antibiótico já não faz tanto efeito. Ele ajuda, sim, a impedir a transmissão para outros indivíduos", explica Marcelo Otsuka.

Crianças, adultos com doenças crônicas e imunossuprimidos têm risco maior de desenvolver formas graves da doença. Nos pacientes abaixo de quatro anos -principalmente menores de um ano-, a coqueluche pode ser muito grave e levar à morte.