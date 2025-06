Jornalista acusada de homofobia deixa a prisão; VÍDEO

A jornalista Adriana Ramos, de 61 anos, foi liberada da prisão provisoriamente após audiência de custódia no domingo (15), um dia após ter sido detida em flagrante por proferir ofensas homofóbicas a um homem de 39 anos no Shopping Iguatemi, na zona sul de São Paulo.

O caso foi registrado como injúria, após testemunhas confirmarem que a jornalista chamou o homem de “bicha nojenta” durante discussão numa cafeteria. A vítima, Gabriel Galluzzi Saraiva, não aparece nas imagens, mas responde à agressora em tom exaltado. Policiais militares foram chamados e conduziram ambos à delegacia.

Declaração da jornalista

Após ser liberada, Adriana publicou vídeo em que afirma ter sido hostilizada antes da discussão. Segundo ela, foi chamada de "velha" e "doente" por pessoas próximas à mesa onde estava sentada. A jornalista, que diz enfrentar problema de saúde e passar por tratamento com medicamentos fortes, alegou que tentava sair do local quando a situação escalou. As alegações de agressão verbal contra ela não foram mencionadas pela polícia no boletim divulgado à imprensa.

O Shopping Iguatemi lamentou o episódio, prestou apoio às autoridades e reforçou que repudia qualquer forma de intolerância.

Quem é Adriana Ramos