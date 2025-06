Faculdade também é investigada por falsificar assinatura de aluno

A Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), já denunciada por impor plantões exaustivos a estudantes de medicina durante o internato no Hospital Santo Amaro, em Guarujá (SP), enfrenta uma nova acusação grave: falsificação de assinatura de aluno para impedir que ele recorresse de uma reprovação.

Segundo o advogado de Fakhoure, a suspeita é de que a falsificação foi cometida com o objetivo de silenciar o aluno, que vinha denunciando as “condições sub-humanas” enfrentadas pelos internos do curso de Medicina. De acordo com ele, o estudante participou da reunião citada no documento, mas jamais assinou ou concordou com o conteúdo que constava na ata.

As denúncias contra a Unoeste não param por aí. Estudantes do curso relataram ao G1 que são submetidos a plantões de até 24 horas, sem espaço adequado para descanso e sob forte pressão psicológica. Muitos afirmam ter dormido no chão durante os estágios obrigatórios por falta de estrutura. Eles também relataram medo de punições severas, até por pausas curtas para refeições.

A universidade, em nota, afirma que o curso de Medicina do campus Guarujá tem nota máxima no MEC e que "preza pelo bem-estar dos estudantes". O Hospital Santo Amaro também declarou manter um ambiente adequado e diálogo constante com os alunos. Ambos negam irregularidades.