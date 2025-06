Médicos de família prescrevem volta aos estudos como tratamento

O professor Berger conta que trabalha com a pesquisa como princípio educativo. "Não tem horário da aula de matemática, de geografia. A gente tem problemáticas e pesquisa. Agora, por exemplo, eles estão pesquisando sobre as plantas medicinais que tem na horta [do centro de saúde]."

O conceito de saúde social foi um dos destaques de um dos maiores festivais de inovação e tecnologia, o SXSW 2025, realizado em março em Austin (EUA) e tem crescido no mundo. Uma das palestrantes, Kasley Killam, autora do livro "The Art and Science of Connection" [A Arte e a Ciência da Conexão], por exemplo, propôs que os médicos prescrevam interações sociais, como grupos de conversa e atividades comunitárias, como parte do tratamento da solidão.

Nesse contexto, a médica Floss tem ainda um outro sonho: transformar o posto de saúde em um centro cultural. "Levar artistas para dentro do posto. Muitos dos pacientes nunca foram a um cinema, a uma peça de teatro. Ao se apropriarem dos direitos à saúde e à educação, começam a acessar outros direitos."