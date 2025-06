Jovem de 17 anos, bêbado, bate carro de R$600 mil

Um adolescente de 17 anos, alcoolizado, bateu um carro de luxo contra um carro estacionado e derrubou um poste de energia em Camboriú (SC). O acidente aconteceu na madrugada de domingo (15), no Centro da cidade.

O jovem dirigia um Volvo XC90, avaliado em cerca de R$ 600 mil, quando bateu na traseira de um Renault Kwid parado na via. Com a força do impacto, o veículo atingido derrubou o poste.