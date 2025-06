Balão com 35 passageiros cai no interior de SP; uma vítima morre

Um balão com 35 passageiros caiu na área rural de Capela do Alto (130 km de SP) após decolar em Iperó, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (15), a cerca de 25 quilômetros de distância.

Uma das vítimas foi socorrida em estado grave e não resistiu. Outras dez foram atendidas com ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, havia 33 passageiros a bordo do balão, além do condutor e de um ajudante. O motivo do acidente ainda será esclarecido, segundo a corporação.