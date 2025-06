Bayern massacra Auckland City na Copa do Mundo de Clubes: 10 a 0

O Bayern de Munique goleou por 10 a 0 o Auckland City neste sábado (15), no segundo jogo da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os torcedores em Cincinatti, Ohio, nos Estados Unidos, assistiram ao time alemão passear em campo enquanto os neozelandeses falhavam ao tentar reagir.

A partida trouxe os primeiro gols da história do torneio ?uma versão repaginada e expandida do Mundial de Clubes?, após um empate em 0 a 0 entre o Inter de Miami e o Al Ahly no dia anterior.

O gol de estreia foi marcado aos cinco minutos de partida, pelo francês Kingsley Coman. A partir de um escanteio, ele recebeu um toque de cabeça de Jonathan Tah e cabeceou para dentro das traves.