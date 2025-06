Cargnin conquista a prata no Mundial de Judô; Shirlen é bronze

"Já tinha ganhado e perdido dele, mudou a estratégia. É canhoto, abriu mão de lutar com a esquerda para tirar a minha mão direita. Dificultou muito a minha luta. Agora é treinar para sair da próxima com a medalha de ouro", finalizou.

Medalha de bronze.

Estreante no Mundial, Shirlen Nascimento conquistou a medalha de bronze na categoria até 57 kg. Ela superou Maysa Pardayeva, do Turcomenistão.

Dominante, Shirlen venceu no golden score com um ippon. Ela havia conseguido um yuko no fim do tempo regulamentar, mas a arbitragem retirou a pontuação ao rever as imagens.