Montagens digitais de nudez com IA expõem mulheres à violência

Ela aponta que, quando essa prática ocorre no contexto de relacionamentos --como forma de ameaça, chantagem ou retaliação-- pode haver a aplicação da Lei Maria da Penha. "É comum que essas montagens sejam usadas como forma de controle. Por isso, a vítima deve ser acolhida como sujeito de direito, com acesso a medidas protetivas e retirada imediata do conteúdo das plataformas."

As fotos de Violeta do grupo foram apagadas, a pedido do ex-namorado, mas as marcas ficaram. A jovem foi diagnosticada com ansiedade e deletou todas as redes sociais. "Eu me senti violada, com vergonha, mesmo sabendo que não era eu."

O impacto da violência digital na saúde mental das mulheres é duradouro, diz a psicóloga Aline Rezende Grafiette. Segundo ela, esses ataques online podem levar ao adoecimento emocional crônico, tornando as vítimas "menos expositivas" e silenciadas digitalmente.