Sob protesto, gestão Tarcísio tenta mudar carreira de pesquisador

"Resultado disso é o fato de que uma parcela significativa desses profissionais, em especial aqueles que estão em início e meio de carreira, vem expressando apoio formal à proposta negociada", diz o governo, citando um abaixo-assinado apoiado, até a manhã deste domingo (14) por 147 pessoas.

Ainda de acordo com o governo, após a apresentação do projeto, houve reuniões e debates com pesquisadores. Esse processo, diz o governo, resultou na formulação de um substitutivo "com avanços importantes trazidos pelos próprios pesquisadores".

Entre eles, a administração estadual cita a reestruturação da carreira sem a revogação da lei de 1975; a implementação do regime de dedicação exclusiva, com controle de jornada; garantia da realização anual de concurso para promoção de nível e categoria e aumento de 20% para 70% do percentual de promovidos a cada concurso.