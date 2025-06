Israel bombardeia ministério; Irã lança mísseis contra Jerusalém

Mísseis foram vistos no céu de Jerusalém neste domingo (15). O contra-ataque iraniano aconteceu após Israel atingir um campo de exploração de gás natural no Golfo da Pérsia, entre o Irã e a Península Arábica. Israel também bombardeou o Ministério de Defesa do Irã e instalações de combustíveis do país.

Israel e Irã começaram uma nova rodada de bombardeios. O novo ataque iraniano atingiu edifícios residenciais na planície costeira e no norte de Israel, conforme informações do serviço de resgate israelense, obtidas pela AFP. Outro ataque atingiu estações de abastecimento para caças israelenses.

Os ataques desse domingo deixaram mais dez mortes em Tel-Aviv. Desta forma, subiu para 13 as vítimas fatais em Israel e 78 no Irã até o momento. Informações divulgadas pela CNN contam 14 feridos em Israel e 320 no Irã, a maioria são civis, dos dois lados.