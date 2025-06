Palmeiras, Botafogo e PSG estreiam na Copa do Mundo; ASSISTA

No primeiro dia completo de jogos da nova Copa do Mundo de Clubes da Fifa, neste domingo (15), dois times brasileiros entram em campo. O Palmeiras encara o Porto no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horários de Brasília), e o Botafogo joga com o Seattle Sounders na casa dos adversários, o Lumen Field, em Seattle, às 23h.

No começo da tarde, às 13h, Bayern de Munique e Auckland City jogam em Cincinnati, no TQL Stadium. Paris Saint-Germain e Atlético Madrid, por sua vez, fazem um encontro europeu às 16h, no tradicional Rose Bowl, na Califórnia.

Veja destaques da programação esportiva deste domingo (15)