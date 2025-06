EUA conheceram futebol há 50 anos, por meio do 'missionário' Pelé

Àquela altura, o craque já havia ganhado um editorial a seu respeito no The New York Times, que se referiu a ele como uma mistura de Muhammad Ali, Joe Namath e Catfish Hunter, estrelas do boxe, do futebol americano e do beisebol. O jornal se sentiu na obrigação de explicar aos leitores o que era o futebol, "o vovô dos jogos, remontando à época em que a bola era o crânio de um antigo rival chutado entre postes de caverna".

Faltava mostrá-lo na prática.

Pelé, em seu primeiro treino, deleitou os presentes com um gol de bicicleta, o que só fez crescer a expectativa em torno de sua estreia, marcada para 15 de junho. A rede CBS comprou por US$ 50 mil os direitos do amistoso do Cosmos contra o Dallas Tornado e os distribuiu a 13 países. As cotas de patrocínio se esgotaram.

Então, com sua jaqueta vermelha de couro macio, o missionário brasileiro chegou ao Downing Stadium, que tinha capacidade para pouco mais de 20 mil espectadores. Enfeitado com bandeiras do Brasil e com faixas com dizeres como "Viva Pelé", o estádio recebeu um público oficial de 21.278 pessoas, uma delas o prefeito Abraham Beame.