Copa do Mundo começa com show de pirotecnia e música latina

Antes de a bola rolar neste sábado (14), o gramado do Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), recebeu a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, uma "viagem emocionante e inesquecível" celebrando a união, de acordo com o órgão máximo do futebol.

Sob o tema "Uma Nova Era Começa", a festa produzida pelo Balich Wonder Studio teve percussionistas, dançarinos, músicos e um coral de 30 pessoas em uma apresentação embalada por ritmos latinos e iluminada por fogos de artifício.

Vikina e Richaelio, dois jovens músicos da Flórida, cantaram sobre como "o futebol une o mundo", apesar de os Estados Unidos viverem uma crise de imigração, com forças policiais federais perseguindo migrantes regulares e irregulares.