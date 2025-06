Pela 3ª vez na semana, voo da Azul tem problema e volta a Recife

Esta é a terceira vez que um avião da Azul retorna ao aeroporto de origem em quatro dias. Todos os episódios ocorreram no aeroporto de Recife. Nos três casos, a Azul alegou questões técnicas mas não especificou o que levou ao retorno da aeronave.

Na quinta-feira (12), um voo de Recife a Madri teve um problema técnico e precisou retornar ao aeroporto. O voo AD8000 estava previsto para decolar às 19h10, mas saiu somente às 23h25. O voo era operado pela companhia Euroatlantic Airways.

O Boeing 767-300, com capacidade para mais de 200 passageiros, ficou cerca de três horas dando voltas no oceano. Só às 2h30 ele pousou de volta em Recife. A empresa disse que o avião ficou orbitando no ar antes de pousar para diminuir o peso ao aterrissar, um "protocolo preventivo".