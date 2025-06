Após ataque israelense, Irã lança mísseis e drones em Jerusalém

Mísseis foram vistos no céu de Jerusalém hoje. O contra-ataque iraniano aconteceu após Israel atingir um campo de exploração de gás natural no Golfo da Pérsia, entre o Irã e a Península Arábica.

Israel e Irã começaram uma nova rodada de bombardeios. O novo ataque iraniano atingiu edifícios residenciais na planície costeira e no norte do país, conforme informações do serviço de resgate israelense, obtidas pela AFP.

Bombeiros trabalham no resgate da população de Jerusalém. O serviço também tenta apagar um incêndio que se alastrou em uma área desabitada.