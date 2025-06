Cientistas registram danos causados por navios na Antártida

Há mais de 4.000 espécies que vivem no fundo do oceano antártico, chamadas de bentos, muitas delas ainda não identificadas pela ciência. "No ambiente na Antártida, os organismos têm metabolismo mais lento, então demora mais para a fauna crescer de novo naquela área", explica Sumida. Os bentos da Antártida têm papel fundamental na filtragem da água e no sequestro de carbono, além de fornecerem abrigo e alimento para outras espécies.

Um estudo publicado em janeiro de 2022 analisou a restauração do ecossistema do fundo do Pacífico após um navio afundar na região há 77 anos e verificou que o local ainda não se recuperou. Com isso, os pesquisadores do estudo recém-publicado supõem que o fundo do mar antártico levaria mais de um século para se recuperar.

Uma das preocupações levantadas pelos autores é o aumento de embarcações na região, o que tende a se intensificar à medida que o continente perde gelo. Em março de 2023, eles identificaram oito navios de passageiros atracando no porto Yankee, na península Antártica.