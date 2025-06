Presidente de órgão do MEC faz 86 viagens e gasta R$ 542 mil

A presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Fernanda Pacobahyba, já fez 86 viagens desde o início do governo Lula (PT) e acumula gastos de mais de meio milhão de reais em passagens e diárias, inclusive internacionais. A executiva tem privilegiado cidades do Ceará, seu estado natal.

Pacobahyba diz a pessoas próximas que tem pretensões eleitorais no Ceará, e mantém perfil ativo nas redes sociais: registra compromissos e divulga fotos com figuras públicas, políticos e personalidades. O ritmo de viagens tem causado queixas veladas de servidores do órgão.

Indicada ao cargo pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que foi governador do estado, ela viajou mais e com custo maior do que qualquer um de seus antecessores no cargo nos últimos dez anos, considerando os três governos anteriores. Também foi quem mais fez agendas fora do país.