Suspeito de matar deputada é empregado de empresa de segurança

A polícia identificou o suspeito de matar uma deputada e ferir um senador no estado de Minnesota (EUA), na madrugada de hoje. O suspeito é um homem de 57 anos, identificado como Vance Boelter. A deputada democrata Melissa Hortman foi morta a tiros em casa com o marido. Em um local distinto, o senador John Hoffman, também democrata, foi baleado múltiplas vezes juntamente com sua mulher.

O suspeito é um homem de 57 anos, identificado como Vance Boelter. Segundo fontes oficiais, ele trabalha na empresa de segurança Praetorian Guard Security e recebeu treinamento militar.

Ele estava com uniforme da polícia e com um veículo equipado com luzes, que lembram viaturas policiais. De acordo com a polícia, um "manifesto" foi encontrado no carro do suspeito com uma lista com "muitos legisladores e outras autoridades" que seriam alvos potenciais de um ataque.