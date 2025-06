Ucrânia abre 2 a 0, mas Brasil vira e volta a vencer na Liga

Com o apoio da torcida no Maracanãzinho, o Brasil venceu a Ucrânia, na manhã deste sábado (14) e se recuperou na Liga das Nações, após derrota para Cuba. O triunfo foi por 3 a 2 (19 a 25; 14 a 25; 25 a 22; 25 a 23 e 15 a 10) foi com emoção, após a equipe adversária ter aberto 2 a 0 no placar.

Com o resultado, a equipe de Bernardinho chega a seis pontos -- nas rodadas anteriores, venceu o Irã por 3 a 0 e perdeu para Cuba por 3 a 2. A Ucrânia também alcança a seis pontos, após vitória por 3 a 0 sobre os Estados Unidos e 3 a 2 sobre Cuba.

Fora das duas primeiras partidas, Alan foi a novidade do time brasileiro no confronto com os ucranianos. O oposto foi um dos destaques da partida, sendo o segundo maior pontuador, com 21. Um deles, inclusive, o que deu a vitória ao Brasil. Kovalov foi quem mais marcou, com 25.