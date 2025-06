Israel ameaça fazer Teerã 'queimar' após ataques de retaliação

Vinte meses de guerra em Gaza e um conflito no Líbano no ano passado dizimaram os mais fortes aliados regionais de Teerã, o Hamas, em Gaza, e o Hezbollah, no Líbano, reduzindo suas opções de retaliação.

Estados árabes do Golfo, que há muito desconfiam do Irã, mas temem se tornar alvo em caso de um conflito mais amplo, pediram calma, com os temores de uma possível interrupção das exportações de petróleo da região levando o preço do petróleo bruto a disparar cerca de 7% na sexta-feira.

O general e parlamentar iraniano Esmail Kosari disse que o país está avaliando seriamente a possibilidade de fechar o Estreito de Ormuz, rota por onde é escoado o petróleo do Golfo.