Paes sanciona projeto sobre cartazes contra aborto legal no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), sancionou na última quinta-feira (12) uma lei que obriga instituições de saúde da cidade a fixarem cartazes com o objetivo de desincentivar o aborto legal no município.

O projeto, de autoria dos vereadores Rogério Amorim (PL), Rosa Fernandes (PSD) e Marcio Santos (PV), havia sido aprovado na Câmara Municipal em maio.

A lei determina que hospitais, clínicas de planejamento familiar e outros estabelecimentos de saúde municipais coloquem em locais visíveis cartazes ou placas com os dizeres: "Você tem direito a doar o bebê de forma sigilosa. Há apoio e solidariedade disponíveis para você. Dê uma chance à vida!"; "Você sabia que o nascituro é descartado como lixo hospitalar?" e "Aborto pode acarretar consequências como infertilidade, problemas psicológicos, infecções e até óbito".