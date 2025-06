Palmeiras põe alto investimento à prova por sonho mundial

O Palmeiras iniciará neste domingo (15) uma dura jornada nos Estados Unidos. Após fracassos em edições anteriores do Mundial de Clubes, tentará a sorte na nova versão da competição, ampliada, com 12 equipes da Europa, e agora batizada de Copa do Mundo de Clubes.

O torneio terá o mesmo formato adotado para as seleções nacionais até a Copa de 2022, com 32 times divididos em oito chaves. A formação alviverde está no Grupo A, ao lado de Inter Miami, dos Estados Unidos, Al Ahly, do Egito, e Porto, de Portugal.

A estreia será contra o Porto, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, um bom teste para um elenco no qual foram injetados quase R$ 500 milhões em contratações para 2025. Trata-se, em tese, do confronto entre os mais fortes do grupo, mas o Inter Miami tem Lionel Messi, e o Al Ahly já mostrou ser capaz de surpreender.