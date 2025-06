Parada ficou menos política e lutas precisam ser relembradas

Envelhecer.

O tema escolhido para a Parada este ano acontece em meio a uma aceleração do envelhecimento da população brasileira na última década. Pessoas de 65 anos ou mais já representam 10,9% do total de habitantes no país -dos 203,1 milhões de brasileiros, 22,2 milhões estão nesta faixa etária.

É o que apontam dados do Censo Demográfico 2022 divulgados em 2023 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O percentual de idosos é o maior desde o primeiro recenseamento realizado no Brasil, em 1872, disse o instituto. Não há recortes por orientação sexual na pesquisa.

Em termos absolutos, a população nessa faixa etária (22,2 milhões) superou o número total de habitantes de Minas Gerais (20,5 milhões), o segundo estado mais populoso do país.