EUA: deputada é morta e senador baleado; governador vê ataque

Por volta das 3h35 (horário local), houve outra chamada em Brooklyn Park (Minnesota), e policiais foram à casa da deputada Hortman, onde encontraram ela e seu marido feridos. Ambos foram declarados mortos posteriormente, segundo Drew Evans, superintendente do Departamento de Detenção Criminal de Minnesota. A distância entre Brooklyn Park e Chaplain, dirigindo, é de aproximadamente 15 minutos.

Nesta segunda chamada, a polícia se deparou com o suspeito, trocou tiros, mas ele escapou. A Polícia de Minnesota e o FBI estão auxiliando na busca do homem. De acordo com a polícia, um "manifesto" foi encontrado no carro do suspeito com uma lista com "muitos legisladores e outras autoridades" que seriam alvos potenciais de um ataque. O suspeito estava com uniforme de polícia e com um veículo equipado com luzes, que lembram viaturas policiais.

"Imediatamente alertamos o estado, que tomou medidas para alertá-los e fornecer segurança quando necessário", disse o chefe da polícia, Mark Bruley. "Foi um ato de violência política direcionado", disse Tim Walz, governador de Minnesota, do partido Democrata, durante coletiva de imprensa.