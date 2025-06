Escadaria de Rocky terá concentração da torcida do Flamengo

Será em Rocky Balboa que a torcida do Flamengo irá se inspirar durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Os flamenguistas marcaram uma concentração na escadaria que ficou famosa no filme do ator Sylvester Stallone antes do jogo de estreia, contra o Esperánce (TUN), na próxima segunda, na Filadélfia (EUA).

A presença do ex-goleiro Raul Plassmann, campeão mundial em 1981, é aguardada. O encontro está marcado para as 15h30 no horário local (16h30 no horário de Brasília).

A ação tem sido organizada pela "Fla Philadelphia", uma embaixada do clube feita por torcedores rubro-negros que moram na cidade americana.