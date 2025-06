Paulo Andrade abre Mundial de Clubes na Globo com nostalgia

Ele é o narrador que fará mais partidas da fase de grupos do torneio no Sportv. A princípio, vai atuar em dez compromissos da primeira fase, salvo eventuais mudanças. O "peso" da oportunidade é celebrado pelo profissional, que foi pego de surpresa com a marca: "Estou sabendo por vocês", disse, animado, em conversa com a reportagem.

Paulo Andrade trata com orgulho o desafio recebido -e é isso que o move. O locutor caminha para a sua sétima competição internacional em apenas um ano e dois meses na emissora. Até então, já trabalhou em jogos das Olimpíadas, Copa América, Eurocopa, Eliminatórias Sul-Americanas, Nations League e Intercontinental com sua tão sonhada camisa do Grupo Globo. Agora, dará a largada na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Paulo Andrade será a voz do Grupo Globo no jogo de abertura do Mundial, entre Al Ahly e Inter Miami na noite deste sábado (14). Cada vez mais prestigiado internamente, o narrador comanda a primeira transmissão em mais uma participação na cobertura de grande evento pela atual casa. O torneio inédito desperta no experiente profissional duas sensações diferentes, uma nova e outra antiga, que aumentam sua empolgação diante da responsabilidade.

"Uma honra poder trabalhar nesse jogo de abertura. Eu me dedico da melhor maneira possível para merecer cada uma das oportunidades. Então, isso para mim é um peso, no melhor dos sentidos da palavra. Vou fazer de tudo para que meus chefes não se arrependam da escala (risos). Vai ser desafiador e eu sou movido por grandes desafios. Se eu parar de ter desafios, eu paro de narrar, porque aí perde a graça", disse Paulo.

O torneio disputado nos EUA junta dois momentos da carreira de Paulo, trazendo pitadas de nostalgia à fase atual. Durante os 20 anos que passou na ESPN, ele desenvolveu uma forte identidade com o futebol internacional ao narrar momentos especiais principalmente do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões. A mudança para a Globo fez com sua prioridade virasse o futebol nacional, com as transmissões do Brasileirão, mas o torneio que começa hoje possibilita a mistura das duas eras.

Agora com outro foco, o antigo dono da "voz da Premier League" sonha em acompanhar uma campanha história de um time brasileiro no Mundial. Ele está escalado para narrar jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras dentro de seu pacote da fase de grupos e almeja aumentar sua proximidade com as arquibancadas. As torcidas da dupla Fla-Flu, inclusive, já possuem boas lembranças: Paulo comandou as transmissões dos títulos da Libertadores de 2022 e 2023, respectivamente.