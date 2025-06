Messi chega 'pé no chão' ao Mundial em retorno aos holofotes

Lionel Messi disputa pela primeira vez uma grande competição de clubes desde a sua ida ao futebol dos EUA, em 2023. O craque argentino retorna aos holofotes internacionais, sem ser por sua seleção, e tem expectativa "pé no chão" com o Inter Miami no Mundial.

Messi ficou praticamente três anos "sumido" dos principais torneios entre times do futebol mundial. Após trocar o PSG pelo Inter Miami, em julho de 2023, o jogador disputou apenas competições na América do Norte, saindo do eixo europeu.

A Copa do Mundo de clubes recoloca o astro argentino no meio da cobertura das principais equipes do globo. Antes deste formato, ele só poderia disputar um campeonato continental caso vencesse a Concacaf e se classificasse para a configuração antiga, reduzida. Nos últimos quatro anos, o Inter Miami só participou da Concachampions na temporada passada, quando parou nas quartas, e ganhou a vaga para este Mundial ao vencer o troféu simbólico da Supporters' Shield -foi "campeão" da temporada regular da MLS.