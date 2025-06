Vítimas da gangue da bicicleta relatam trauma com celular na rua

Mesmo assim, a sensação de insegurança impera. Na praça Olavo Bilac, em Campos Elísios, na região central, os comerciantes conseguem detalhar o modus operandi dos criminosos de tanto presenciarem furtos. O local é visado pela gangue de bicicleta pela concentração de bares e calçadas lotadas durante os finais de semana.

Nos primeiros quatro meses do ano foram registrados 23 boletins de ocorrência de furtos de celular na praça, número próximo aos 31 registros do mesmo crime no local ao longo de todo ano passado. Os roubos no local aumentaram quatro vezes no de janeiro a abril deste ano em comparação com o mesmo período no ano anterior, quando houve 3 ocorrências do tipo. Em 2025, subiu para 13.

Na delegacia da região, o 77º DP (Santa Cecília), houve aumento de 40,5% nos furtos de celulares nos quatro primeiros meses deste ano em relação a 2024. Foram 961 ocorrências antes 684.