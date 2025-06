Cid diz à PF que família viajou para aniversário nos EUA

O ex-ministro nega que tenha tentado favorecer Cid. Ele diz que somente entrou em contato com o consulado, no mês passado, para renovar o passaporte português de seu pai. "Não matei, não trafiquei drogas. Não tive contrato com traficante. Apenas pedi um passaporte para meu pai, por telefone, aqui no consulado do Recife", disse Gilson a jornalista na entrada do IML (Instituto de Medicina Legal).

A segunda novidade apontada pela PGR é a viagem de quatro familiares de Cid (pais, esposa e filha) para os Estados Unidos em 30 de maio.

O procurador-geral Paulo Gonet diz que as novas informações reforçam a "hipótese criminal já delineada pela Procuradoria-Geral da República e evidencia a forte possibilidade de que Gilson Machado Guimarães Neto e Mauro César Barbosa Cid estejam buscando alternativas para viabilizar a saída de MAURO CID do país, furtando-se à aplicação da lei penal".