Corinthians pede à CBF punição maior ao Palmeiras por homofobia

No documento, o Corinthians afirma que a entidade não pode ignorar a "gravidade do episódio e a reincidência do clube infrator". Vale ressaltar que, segundo o artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a pena pode ser agravada ao infrator em caso de repetição do ato.

"Embora se reconheça a autonomia decisória das Comissões Disciplinares e a complexidade que envolve o julgamento de infrações de natureza discriminatória, não é possível ignorar a gravidade do episódio e a reincidência do clube infrator, o que, em tese, deveria ensejar sanção mais severa, conforme as balizas previstas no próprio CBJD", afirmou o Corithians, em ofício enviado à CBF.

Em 2023, o Corinthians foi punido com um jogo de portões fechados por um episódio de homofobia nas arquibancadas da Neo Química Arena. A torcida corintiana proferiu gritos preconceituosos contra a torcida do São Paulo, em 14 de maio daquele ano. A punição, no entanto, não se repetiu para outros clubes julgados pelo mesmo motivo.