Advogado criminalista Daniel Keller é encontrado morto em hotel

O advogado criminalista e professor universitário Daniel Joau Perez Keller, 41 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (13) em um hotel no bairro Caminho das Árvores, área nobre de Salvador (BA). O caso é investigado pela Polícia Civil como "morte a esclarecer sem indício de crime".

O corpo foi localizado pela manhã, dentro do imóvel, e uma arma de fogo foi recolhida pela equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime, que também acionou o Departamento de Polícia Técnica. A investigação está a cargo da 1ª Delegacia de Homicídios.

Segundo a Polícia Civil, as equipes estão coletando informações e analisando imagens de câmeras de segurança da região. Testemunhas e familiares do advogado serão ouvidos nos próximos dias, ainda de acordo com a corporação.