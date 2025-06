Médico é preso por suspeita de divulgar abuso infantil

A investigação teve início a partir de informações repassadas pela polícia de Ontário, no Canadá. Foi identificado que os endereços de IP associados à disseminação do conteúdo criminoso estariam vinculados à cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.

Durante o curso das investigações, o médico mudou-se para a cidade de Passo Fundo, onde, nesta quinta, foi cumprido mandado de busca e apreensão.