PGR pediu prisão de Cid após viagem de familiares dele aos EUA

A Folha de S.Paulo teve acesso às informações das passagens da família de Cid. Os quatro familiares têm volta marcada para o dia 20 de junho, com embarque no aeroporto de Orlando, escala na Cidade do Panamá e desembarque em Brasília (DF).

Os pais de Cid despacharam duas bagagens de até 23 quilos, uma registrada no nome de cada. A esposa e a filha do militar levaram somente bagagens de mão para a viagem internacional.

Gonet apresentou as informações ao Supremo e pediu a prisão preventiva de Gilson e Cid, a busca e apreensão dos dois, a autorização para acessar equipamentos e dispositivos eletrônicos dos alvos e o envio de relatório do monitoramento da tornozeleira eletrônica do militar.