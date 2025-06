Vergonha de ser brasileiro atinge maior nível desde 2017

Regionalmente, o Sul apresenta os menores níveis de orgulho (68%), seguido pelo Sudeste (71%). Norte, Nordeste e Centro-Oeste empatam com 78%.

A pesquisa também mediu o sentimento em relação ao presidente Lula. A maioria (56%) diz sentir mais vergonha do que orgulho do mandatário, que conta com 40% de aprovação nesse quesito. O índice é mais negativo entre evangélicos (69% têm vergonha), enquanto entre os católicos há divisão: 50% de desaprovação e 47% de apoio.

Na comparação com 2005, o cenário se inverteu. Na época, mesmo com o escândalo do mensalão, Lula tinha 54% de aprovação emocional e 36% de reprovação.