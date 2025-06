Moraes decreta prisão de Cid; defesa nega que tenha sido preso

O ministro do STF Alexandre de Moraes decretou nesta sexta-feira (13) a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, mas revogou o pedido logo em seguida, segundo a defesa. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será ouvido pela PF ainda nesta sexta-feira (13).

Mauro Cid estava sendo conduzido para o batalhão do Exército para prisão quando o pedido foi revogado. As informações são do advogado do tenente-coronel, Cezar Bittencourt, que diz que o militar não chegou, efetivamente, a ser preso de novo.