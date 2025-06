Bolsonaro leu e alterou minuta de golpe, depõe Mauro Cid; AO VIVO

Ao ser interrogado nesta segunda-feira (9) no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ajudante de ordens Mauro Cid afirmou que Jair Bolsonaro teve acesso à minuta do golpe e fez alterações no texto. Segundo Cid, o então presidente “enxugou” o conteúdo, removendo a maior parte das prisões previstas. “Somente o senhor [Moraes] ficaria preso”, disse ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

O depoimento de Cid marcou o início da fase de interrogatórios do núcleo 1 da investigação sobre tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. O grupo de réus é formado por oito pessoas, entre elas os generais Braga Netto e Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o próprio Bolsonaro, que será o sexto a depor.