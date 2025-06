Moraes manda fugitiva do 8/1 deportada pelos EUA à prisão

Em 24 junho de 2024, quando ainda era ré, quebrou a tornozeleira e fugiu para Argentina. Em novembro do ano passado, ela e um grupo fugiram do país, que passou a prender militantes bolsonaristas condenados no Brasil. De lá, fugiram para Peru, Colômbia e México. Em 21 de janeiro deste ano, acabou presa por imigração ilegal no Texas.. A irmã da ré, Solange Silva, afirmou que a família aguarda com esperança o desfecho da situação e deseja que Cristiane retorne para casa o quanto antes.

Percurso de 10 mil km pelas Américas

Cristiane ficou presa dez dias em Brasília em janeiro de 2023. Depois, ficou sendo monitorada por tornozeleira eletrônica em sua cidade, Balneário Camboriu (SC). No período, rejeitou um acordo de não persecução penal, que poderia encerrar o processo. Cristiane disse à reportagem que não assinou o documento porque não queria admitir nenhum crime .

