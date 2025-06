Hoje: App de relacionamento promove festa para solteiros em SP

Os títulos escolhidos são "Uma Paciência Selvagem me Trouxe Até Aqui" (2021), de Érica Sarmet, com Zélia Duncan e Bruna Linzmeyer, e "Noite de Sexta, Manhã de Sábado" (2006), de Kleber Mendonça Filho.

Nesta quinta (12), Dia dos Namorados, o Cineclube Cortina e o Inner Circle, aplicativo de relacionamentos, promovem uma programação dedicada aos solteiros a partir das 19h. A noite conta com exibição de dois curtas brasileiros e uma festa. Os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla.

A pista abre com set de Camilo Rocha, Linda Green. O duo From House to Disco se apresenta na sequência com seleção de brasilidades e outros ritmos. A festa também tem projeções feitas por Gabriel Rolim, artista visual, que transforma referências analógicas em imagens digitais psicodélicas.

Programação

- 19h: abertura da casa

- 20h30: início da exibição dos curtas

- 21h30 às 23h30: Camilo Rocha e Linda Green

- 23h30 à 1h30: From House to Disco

Sessão desejo

Cineclube Cortina - rua Araújo, 62, República, região central de SP

Qui. (12), às 19h. Ingresso: R$ 50 em Sympla