O uso de animações hiper-realistas para simular ações publicitárias em grandes formatos — como fachadas, prédios e estruturas urbanas — tem ganhado espaço nas estratégias de comunicação de grandes marcas. É o que se convencionou chamar de Fake OOH (Out of Home), uma tendência criativa que une tecnologia, narrativa visual e o poder das redes sociais.

Nosso cliente, o Grupo GM7, com duas décadas de atuação no setor de mídia digital, tem acompanhado e contribuído de perto para essa evolução. A expertise da Infinity Design, braço criativo do grupo, é um dos pilares para a criação de conteúdos impactantes que chamam a atenção pela inovação e pelo engajamento que geram.

É um orgulho pra AMZ assessorar empresas que estão na vanguarda da comunicação!