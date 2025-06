Visita a outros mercados

Acompanhamos com orgulho mais uma iniciativa inspiradora da Plaenge, referência no mercado imobiliário nacional. Nos últimos dias a diretoria da construtora participou de uma imersão no setor imobiliário europeu a convite de um respeitado gestor internacional. O contato com outros mercados é sempre uma oportunidade valiosa para ampliar a visão estratégica, identificar tendências e trazer ideias inovadoras para o Brasil.

Acreditamos na força da marca Plaenge e em seu compromisso constante com a evolução do setor. É gratificante fazer parte dessa trajetória!