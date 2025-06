Pai publica primeiras fotos de jogador do Braga após alta; VEJA

As primeiras imagens do jogador Pedro Severino, de 19 anos, após 96 dias internado por causa de um grave acidente de carro, foram divulgadas nessa terça-feira (10) pelo pai do atleta, Lucas Severino. Nas fotos, Pedro aparece sorrindo ao lado da família, em momento carregado de emoção e superação.

O atacante da equipe sub-20 do Red Bull Bragantino recebeu alta do Hospital Unimed Ribeirão Preto, onde permaneceu internado desde o início de março, quando o carro em que estava bateu na traseira dum caminhão na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana (SP). Com traumatismo craniano, o jogador passou por longa recuperação e chegou a aparecer acenando da janela do hospital, ainda em maio, para torcedores e amigos que faziam orações do lado de fora.