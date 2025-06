Guerra em Gaza já matou mais de 55 mil palestinos; VÍDEO

O número de mortos na Faixa de Gaza ultrapassou 55 mil desde o início da guerra entre Israel e o grupo Hamas, em outubro de 2023. Os dados são do Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas, e foram divulgados nesta quarta-feira (11). O órgão estima ainda que mais de 127 mil pessoas foram feridas ao longo dos últimos 20 meses de conflito.

De acordo com as autoridades de Gaza, mulheres e crianças representam mais da metade das vítimas fatais. O número, considerado um marco sombrio no conflito, não inclui os corpos que permanecem sob escombros ou em regiões inacessíveis para equipes médicas.