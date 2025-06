Tubarão-martelo de mais de 30cm cai do céu e interrompe jogo

Um tubarão-martelo caiu do céu em plena partida de frisbee em Myrtle Beach, na Carolina do Sul (EUA), surpreendendo jogadores e virando atração inusitada no campo Splinter City, próximo ao mar.

O "responsável" pelo lançamento aéreo foi um pescador natural: uma águia-pescadora (também chamada de osprey), que carregava o animal morto quando foi perseguida por dois corvos e acabou soltando a presa ao pousar numa árvore.