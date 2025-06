Pedido de amizade no Facebook termina em espancamento e morte

Um desentendimento antigo entre vizinhos por causa de mensagens enviadas à filha de um deles terminou em tragédia na noite de sábado (7), em Duas Igrejas, no município de Penafiel, norte de Portugal. Vítor Pinto, de 40 anos, espancou Luís Ferraz, de 50, até a morte após discussão na rua. A vítima chegou a ser levada com vida ao Hospital Padre Américo, mas morreu pouco depois de dar entrada, já em parada cardiorrespiratória.

No episódio mais recente, testemunhas afirmam que Ferraz foi abordado por Vítor logo após sair do carro. Após uma troca de palavras acalorada, Ferraz tentou evitar o confronto desviando o caminho, mas tropeçou e caiu. Foi nesse momento, já com a vítima no chão, que Vítor a imobilizou e desferiu diversos socos no peito e na cabeça.

Ferraz ainda tentou se levantar, mas perdeu os sentidos logo em seguida, caindo numa área com vegetação. Quando os bombeiros chegaram, ele já estava gravemente ferido e coberto de sangue.

Após ser informado da morte de Ferraz, Vítor Pinto se apresentou voluntariamente à GNR, onde foi detido. Na audiência de custódia, ele confessou ter agredido o vizinho, mas negou a intenção de matar, alegando que reagiu a comentários ofensivos feitos sobre sua filha.